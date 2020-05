Pomeriggio 5, Valeria Marini trafelata: "Un trauma cranico", gelo in diretta su Canale 5

Francesco Fredella 15 maggio 2020 a

“Sono appena arrivata, ha avuto un trauma cranico...”, Valeria Marini - in collegamento con Pomeriggio 5 dalla sua casa romana - lascia tutti senza parole. E cala il gelo. In occasione del suo compleanno, Barbara d’Urso decide di farle una sorpresa in diretta. Ma la Marini, ad un certo punto, racconta quello che è accaduto a sua madre Gianna (a cui è legatissima da anni) nella capitale. “Qualche giorno fa è scivolata su un sanpietrino e si è fatta molto male - dice Valeria. Ha un braccio rotto e ha avuto un trauma cranico. Però è forte e si riprenderà”. Gianna, che segue spesso Valeria nel dietro le quinte, è una roccia. Una donna fortissima, piena di grinta e determinazione. Intanto, a Pomeriggio 5 la showgirl del Bagaglino - reduce alcuni mesi fa da uno spettacolo che ha registrato sold out - sta vivendo la bellissima storia d’amore con Gianluigi Martino (manager televisivo). Qualche settimana fa, al Live, aveva raccontato: “Abbiamo tantissimi amici in comune ma non c'eravamo mai incontrati. Avevamo questo incontro di lavoro e appena ci siamo guardati mi sono innamorati”.

