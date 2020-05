Striscia la Notizia, Mario Giordano in monopattino a Fuori dal Coro? Occhio, spunta un nuovo video

19 maggio 2020 a

Un piccolo pezzettino di storia televisiva, almeno di questa stagione televisiva. Ci si riferisce allo show di Mario Giordano sul monopattino a Fuori dal Coro della scorsa settimana su Rete 4, escamotage con il quale il vulcanico conduttore - urlando a squarciagola "Donatoooo", il suo assistente in regia - contestava il bonus stanziato dal governo nel decreto Rilancio per il coronavirus, bonus destinato appunto a monopattini e biciclette. Una folle corsa per lo studio Mediaset che è finita nel mirino di Striscia la Notizia. Il tg satirico, infatti, nella puntata trasmessa su Canale 5 lunedì 18 maggio ha proposto un remix di quel momento, un brano di Highlander Dj con le parole proprio di Mario Giordano. Super-trash.

Striscia la Notizia, il remix di Giordano in monopattino

