Domenica In, Aldo Grasso durissimo contro Mara Venier: "Conduzione ciabattona. Perché Rai 1...?"

La durissima legge di Aldo Grasso si abbatte su Mara Venier e sulla sua Domenica In, il seguitissimo programma di Rai 1. Tutta "colpa" di Pamela Prati, ospite in studio da Zia Mara per presentare il suo libro e raccontare l'imbarazzante vicenda del finto matrimonio col fantomatico Mark Caltagirone. Ospitata che ha sollevato un po' di polemiche anche politiche: era il caso di offrire simile palcoscenico alla Prati dopo i disastri dello scorso anno? E l'ospitata, come detto, non è piaciuta neppure al corrosivo critico tv del Corriere della Sera, che alla vicenda ha dedicato la sua rubrica sul quotidiano in edicola oggi, martedì 19 maggio. Scrive infatti Grasso: "Strano che il Servizio pubblico si occupi di questi argomenti; sarà la nuova linea dadaista del direttore di Rai1, Stefano Coletta, in sintonia con il sentire pop. Sorvoliamo sulla conduzione ciabattona di Mara Venier (un giorno scriveranno libri anche su di lei) e soffermiamoci sul fatto che volano ancora stracci, anzi straccissimi tra la Prati, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo". E tanto basta. Successivamente, il critico passa all'analisi degli stracci volanti, ma restano quelle parole, piuttosto pesanti, sulla Venier e la sua "conduzione ciabattona".

