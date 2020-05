Uomini e Donne, il cupo sospetto su Gemma Galgani: sta fingendo? "Dopo 11 anni..."

Francesco Fredella 20 maggio 2020 a

Torna a parlare. Attacca Gemma Galgani. Quel flirt con Sirius, il 26 enne che sta corteggiando la Dama torinese, è troppo sospetto. Dubbi su Uomini e Donne di Maria De Filippi, insomma E allora Giorgio Manetti su Nuovo Tv parte all’attacco: “Gemma non può prendere in giro il pubblico così, mettendo in discussione la sua dignità. Possibile che dopo undici anni e dodici stagioni di programma non sia ancora riuscita a trovare un uomo e sia ancora lì a fare le moine con un giovane ufficiale della Marina di 26 anni?”.

Tutti cercano di mette in guardia Gemma, Tina Cioollari si scaglia contro l’ufficiale della Marina. Ma senza grossi risultati: lui dice di essere innamorato. Lei pure. Cosi, ci pensa Giorgio - che è scomparso dai radar - a rincarare la dose. Due anni fa aveva corteggiato la Dama torinese. “Non ho nulla contro di lei e le auguro tutto il bene possibile, ma se va avanti così chissà che a cercare l’amore in tv non ci resti altri dieci anni”, continua. Poi conclude: “L’unico stupido che non è stato insieme a lei per sfruttare la sua popolarità sono stato io”.

