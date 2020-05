Striscia la Notizia, vergogna contro Mara Venier: "Sono dimagrita, aiuterò anche voi". Un caso inquietante

22 maggio 2020 a

Un brutto caso che riguarda, suo malgrado, Mara Venier e su cui ha alzato il velo Striscia la Notizia, con un servizio di Valerio Staffelli proposto nella puntata in onda su Canale 5 giovedì 21 maggio. Che succede? Succede che su diversi siti sono comparse delle notizie assai sospette, che riportavano delle dichiarazioni della mitica conduttrice di Domenica In, la quale promuoveva un prodotto dimagrante. La pubblicità ingannevole proponeva un titolo che recitava: "Sono dimagrita da sola e aiuterò anche voi". Dunque, due foto della Venier: una più in carne e una più snella. In calce, un messaggio a lei attribuito. Peccato che la diretta interessata, raggiunta da Staffelli, ovviamente spiega di non c'entrare nulla e anzi promette querela.

Striscia, pubblicità ingannevole sfrutta la Venier: il video

