Domenica In, pazzesca gaffe di Al Bano Carrisi sui dinosauri: "L'uomo è stato in grado di farlo", gelo e sconcerto

Una strepitosa e indimenticabile gaffe, quella in cui è incappato Al Bano Carrisi a Domenica In, nella puntata in onda su Rai 1 il 24 maggio. Il cantante era protagonista di uno dei primi collegamenti con Mara Venier, e parlando di coronavirus ha filosofeggiato affermando quanto segue: "L'uomo è stato capace di distruggere i dinosauri… Pensa un po’ se non è capace in questo caso di distruggere quel piccolo maledetto verme, microbo che si chiama coronavirus". Insomma, secondo il mitico cantante di Cellino San Marco, l'essere umano avrebbe "distrutto i dinosauri". Non è proprio andata così, tanto che la gaffe è diventata subito virale sui social. Ma tant'è, Al Bano ha anche aggiunto: "La razza umana ha sempre vinto. Anche se sembra che il male stia vincendo alla fine sta perdendo. La storia dell’uomo lo dimostra", ha concluso.

