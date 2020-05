I soliti ignoti, Paolo Fox massacra Giancarlo Magalli: "Tu sei buono". Gelo da Amadeus, un caso in Rai

25 maggio 2020 a

a

a

Un impensabile e ferocissimo attacco firmato Paolo Fox, primo concorrente nella fase due de I soliti ignoti, il quiz di Rai 1 condotto da Amadeus. Nel corso della partecipazione allo show, infatti, l'astrologo ha preso di mira Giancarlo Magalli, con cui condivide lo studio de I Fatti Vostri. Ma, evidentemente, i rapporti tra i due non sono buoni. Circa a metà puntata, quando l'ignoto numero tre si è palesato sulla pedana, Paolo Fox è passato all'attacco. Il concorrente si è presentato: "Sono Davide e ho 38 anni. Sono un cancro". E Paolo Fox ha replicato: "Ah, come Magalli! Però lui è buono, si vede". Amadeus, stupito, ha chiesto: "Lui chi?". E Fox: "Lui Davide". Insomma, il cattivo è Magalli. Amadeus ha provato a metterci una pezza: "Ma anche Magalli è buono... quando vuole". E l'astrologo: "Sì, certo, scava scava è buono". Parole di circostanza, come dimostrava il ghigno un poco beffardo sul volto di Paolo Fox.

"Tra gennaio e maggio". Paolo Fox e l'oroscopo del 2020. Pochi sconcertanti secondi: da brividi in diretta nazionale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.