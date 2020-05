La Vita in Diretta, paura per l'inviato Giuseppe Di Tommaso e tutta la troupe: "Strattonati e presi a calci”

25 maggio 2020 a

Altro episodio di violenza in televisione. Questa volta a subire un'ingiustificabile violenza è un inviato di La Vita in Diretta. Il programma Rai si è spostato a Bari per testimoniare la violazione delle norme anti-coronavirus. Durante il servizio l’inviato, Giuseppe Di Tommaso, si è avvicinato a delle persone rimproverandole sui comportamenti scorretti. Avvicinandosi a un gruppo di ragazzi ha chiesto loro di mantenere le distanze di sicurezza, Ma il risultato non è stato dei migliori: “Se mi riprendi ancora butto a mare te e il tizio con la telecamera. Non devi fare così con le persone. Se ti buttano a mare le persone fanno bene”.

Poi l'episodio è stato raccontato dallo stesso giornalista: “Siamo stati circondati da delle persone che non gradivano essere ripresi. Ci hanno intimato di andare via. L’operatore è stato anche preso a calci, io sono stato strattonato. Dobbiamo anche dire però che le persone che hanno assistito ci sono venuti in aiuto, ci hanno soccorso e ci hanno consigliato di andare via per evitare situazioni pericolose”.

