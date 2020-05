Striscia la notizia, Vittorio Brumotti aggredito: ecco il volto dello spacciatore africano che lo ha preso a sprangate, il video integrale

26 maggio 2020 a

Sei minuti di terrore. Striscia la Notizia manda in onda le immagini dell'aggressione di alcuni pusher a Vittorio Brumotti, l'inviato in bicicletta impegnato da tempo nel denunciare, in diretta, lo spaccio di droga alla luce del sole a Milano.

L'aggressione a Brumotti: GUARDA QUI IL VIDEO INTEGRALE

Il video è impressionante. Prima Brumotti testimonia i vari approcci degli spacciatori per vendergli stupefacenti, in pieno giorno, sui Bastioni di Porta Venezia, quartiere centrale di Milano. Quindi parte la video-denuncia, con gli spacciatori (quasi tutti africani) che lo inseguono, lo colpiscono, gli rubano una videocamera e infine lo atterrano centrandolo in pieno volto con una prolunga di metallo. Brumotti è finito all'ospedale, ma il giorno dopo si è ripresentato sulla scena del crimine.

