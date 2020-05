Uomini e Donne, Gianni Sperti sbrocca e inchioda Luca e Veronica: "Ci metto la mano sul fuoco"

Francesco Fredella 28 maggio 2020 a

a

a

Da una parte Sammy e Alessandro. Dall’altra Gianni Sperti e Tina Cipollari. Infuocati più che mai. Tra l’Alchimista (alias Davide) e Sammy è un continuo scontro di parole. Accuse e risposte a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. C’è confusione anche da parte di Giovanna Abate, infatuata più che mai dall’Alchimista. È questo quello che trapela dalla puntata di oggi, giovedì 28 maggio. Ma in studio arriva anche Armando Incarnato, il cavaliere di Napoli che ieri aveva lasciato lo studio. Rientra e chiede scusa a Maria De Filippi. Poi ci sono Veronica e Giovanni. La loro vicenda mette in guardia Gianni Sperti e Tina Cipollari. “Un rapporto di ragione, non sento mai la pancia”, dice Gianni. E, stranamente, Valentina Autiero dà ragione a Sperti sostenendo che sia tutta una messinscena. La tensione in studio arriva alle stelle quando Gianni Sperti, più “peperino” che mai, accusa Luca e Veronica di conoscersi da tempo. “Ci metto la mano sul fuoco che voi due vi conoscete, mi voglio bruciare tutto il corpo. Vi siete conosciuti sui social”, tuona Sperti. Un’altra puntata scoppiettante. Da non perdere.

Uomini e Donne, l'Alchimista: addio programma senza svelarsi? Ma filtra una voce: ecco chi c'è dietro

Uomini e Donne, il "like" galeotto: Gemma Galgani sbrocca, brutalizzata la Autiero

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.