L'Eredità, allusioni spinte? "Non inquadratela troppo", Flavio Insinna sbotta: come si tradisce

Un caso curioso, a L'Eredità di Flavio Insinna, il quiz in onda su Rai 1 nella fascia pre-serale. Da che è tornato in onda, gli autori del format hanno ideato un modo per coinvolgere gli affezionatissimi del programma, ovvero far leggere ad Insinna alcune lettere dei telespettatori più appassionati. E così è arrivato il turno di Dalila dalla Campania, che guarda sempre L'Eredità insieme a sua madre. Una lettera peculiare, però, tanto che mentre Insinna la leggeva ha sbottato: "Non inquadratela troppo!". Il conduttore si riferiva alla lettera. E perché mai non doveva essere inquadrata? Insinna, poco dopo, lo ha rivelato: era piena zeppa di complimenti (anche fisici?) al conduttore e, inoltre, aveva sopra un bacio impresso col rossetto. Qui gatta ci cova? Chissà...

