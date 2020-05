Sabrina Ferilli contro Maria De Filippi, ad Amici Speciali è vendetta consumata: frittata in diretta

Francesco Fredella 29 maggio 2020 a

Lo annuncia in diretta ad RTL102.5 a Federica Gentile. Detto, fatto. Sabrina Ferilli, dopo gli atroci scherzi subiti, si vendica. Mantiene la parola data nel pomeriggio alla Gentile. Come promesso: uova e bandana. E ad Amici Speciali è show in diretta. Sabrina sfida Maria De Filippi. Un siparietto imperdibile. Maria deve rispondere ad ogni domanda impossibile senza sbagliare. E, uovo dopo uovo rotto in fronte, non si arriva mai all’unico sodo tra quelli che Maria ha davanti a sé. Frittata in diretta. Maria è campionessa. Vince. Arriva un piccolo Calimero (in una teca). “C’è ancora una puntata”, avverte Maria.

