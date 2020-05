Gemma Galgani e Sirius, al Trono Over la De Filippi costretta a intervenire: "Attenzione alle tue paranoie"

29 maggio 2020 a

Puntata ad alta tensione al Trono Over di Uomini e donne: la gelosia gioca un brutto scherzo a Gemma Galgani. La Dama di Torino è sempre più attratta dal suo Sirius, il giovane Nicola Vivarelli, nonostante le critiche sulla notevole differenza d'età che le arrivano da più parti. Stavolta, però, è Gemma a fregarsi con le proprie mani. Chiedendo più volte a Nicola/Sirius di un suo possibile interessamento per Valentina Autiero, dimostra davvero troppe "paranoie", per dirla con le parole di Gianni Sperti.

Gemma è incontenibile: "Non l’ho chiamato più ultimamente perché tutte le volte che lo chiamo non mi risponde", spiega piccata riguarda al cavaliere. E qui interviene Maria De Filippi, per metterla in guardia da ulteriori (fatali?) errori: "Non hai una relazione con un call center… Attenzione a non caricare l’uomo con cui stai di tue paranoie, no? Lo dico come invito perché diventa… ‘Mamma mia!'”. A buon intenditor...

