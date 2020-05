Striscia la Notizia e Vincenzo De Luca, la sconcertante verità sulla movida: "Vodka a 50 centesimi, distillata nelle fogne italiane"

30 maggio 2020 a

A Striscia la notizia la sconcertante verità sulla movida in Fase 2. Parola di Vincenzo De Luca. L'incontenibile governatore del Pd, che sull'emergenza coronavirus ha ormai guadagnato fama nazionale di sceriffo, si rivolge direttamente ai più giovani in uno dei suoi ormai mitologici appelli al popolo.

"No boor". La nuova clamorosa missione di De Luca. Striscia impazzisce: ribalta la Campania come un calzino? | Video

"Ragazzi, evitate di comprare i supercalcolici, fanno schifo. Se vi vendono vodka a 50 centesimi al bicchiere, dovete sapere che quella vodka non viene da San Pietroburgo, ma viene distillata nelle reti fognarie delle nostre città. Va bene?". Un argomento che nessun politico finora aveva ancora utilizzato per dissuadere gli italiani dal fare bisboccia con l'epidemia ancora in corso. Una sola avvertenza: il video, rilanciato da Striscia sul proprio profilo Twitter, dà dipendenza. Proprio come l'alcol.

