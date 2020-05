Caterina Balivo, addio a Vieni da me: “Certe interviste ti hanno rifilato”, la suocera in diretta scatena il caos

30 maggio 2020 a

“Non mi piacciono questi saluti, sei brava. Hai intervistato dei giganti come Pippo Baudo e Renzo Arbore. Ci hai tenuto compagnia. È facile intervistare i giganti, ma tu hai reso piacevoli anche certe interviste che ti hanno rifilato…”. Così la signora Mirella, suocera di Caterina Balivo, è intervenuta in diretta con la nuora nel giorno in cui ha annunciato l’addio a Vieni da me. Intervento che ha creato un po’ di imbarazzo, costringendo la Balivo a interrompere la signora sul più bello: “Mi dicono che dobbiamo chiudere… in diretta sei pericolosa”. La conduttrice campana si è fatta una risata per le parole della suocera, ma di sicuro avrà apprezzato l’affetto, non solo della madre di Guido Maria Brera ma anche di tutti i fan che le hanno scritto sui social.

Vieni da Me, "è arrivato il tempo": lo struggente addio di Caterina Balivo

