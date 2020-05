Francesca Fialdini, il doppio rifiuto alla Rai. Ecco a cosa ha rinunciato la conduttrice

30 maggio 2020 a

a

a

Francesca Fialdini è al centro dell'interesse della Rai. La conduttrice televisiva, secondo Blogo, abbia rifiutato due importanti conduzioni: Vieni da me e Da noi a ruota libera. Non ci sarà alcun avvicendamento tra la Fialdini e la Balivo alla conduzione di Vieni da me dopo l'addio della seconda: la prima infatti non ha ceduto alle richieste di subentrare alla collega.

"Mai andato in onda". Fialdini, la confessione: ciò che in Rai non abbiamo visto

La Fialdini, inoltre scrive Gossip e tv, ha detto “no” alla messa in onda giornaliera di Da noi a ruota libera che le avrebbe permesso senz’altro di rafforzare il rapporto con i telespettatori. Nulla si sa sui motivi del doppio rifiuto ma sicuramente la conduttrice avrà avuto le sue ragioni,

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.