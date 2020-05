Massimo Ranieri a Domenica In, un trionfo. Sfregio in diretta: "Altro che Albano Carrisi..."

31 maggio 2020 a

L'ospitata di Albano Carrisi a Domenica In è finita in disgrazia dopo la gaffe su uomini e dinosauri. Oggi, però, molti telespettatori hanno pensato bene, via Twitter, di "sfregiare" la star di Cellino San Marco: in collegamento con Mara Venier c'è il grandissimo Massimo Ranieri, artista totale napoletano che emoziona gli italiani in tv con i grandi classici del suo repertorio musicale (standing ovation ideale per Perdere l'amore, davvero eterna), ma anche con la sua recitazione a teatro e in tv, di cui gli autori Rai hanno realizzato un ampio collage.

Insomma, tra passato e presente, va in onda la degna celebrazione di un gigante un po' sottovalutato. Ma qualcuno pensa bene, perfidamente, di accostare i due ospiti vip: "Altro che Al Bano, tutta la vita Ranieri", è un commento molto gettonato e condiviso. Chissà se e come risponderà Carrisi.

