Live-Non è la d'Urso, Stefano Bonaccini e la riapertura delle Regioni: "La Grecia? Faccia come vuole"

Francesco Fredella 31 maggio 2020

Si riapre. Fra 3 giorni sarà possibile la mobilità regionale in Italia dopo mesi si chiusura totale. Per entrare in Grecia gli italiani del nord dovranno sottoporsi al test ed eventualmente alla quarantena, se ne parla anche al talk show di Barbara d'Urso. “I greci facciano come vogliono. Se vengono in Italia sono i benvenuti. Ma avremo più turisti da noi che in Greci”, dice al Live Stefano Bonaccini (presidente della Conferenza delle regioni). “Riaprono tutte le regioni: è una misura presa per tempo giusto. Dobbiamo fidarci degli esperti, che indicano che la curva epidemiologica è in netto calo”, continua. “Se parliamo di riapertura è perché le misure hanno funzionato. Intanto, il consulente del Ministero della Salute - Walter Ricciardi - chiede attenzione al Live: “Lavatevi le mani. Siate prudenti. In autunno potrebbe tornare il contagio”.

