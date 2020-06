Live-Non è la D'Urso, la Lecciso parla di Al Bano: gioco di gambe alla Sharon Stone, da impazzire

Francesco Fredella 01 giugno 2020 a

Un incontro meraviglioso a Live-Non è la D'Urso. Loredana Lecciso arriva in studio da Barbara D'Urso su Canale 5 più bella che mai. Abito rosso. Gambe da urlo. Dalla D’Urso in esclusiva si parla del suo grande amore con Al Bano Carrisi. Che, poche settimane fa, ha rotto il silenzio. “La nostra storia è ricominciata”, aveva detto Carrisi. Un amore mai naufragato. Un vero colpo di scena. Clamoroso. Dal loro amore - lo ricordiamo - sono nati Jasmine e Bido. Ora, dopo il lockdown, Al Bano e Loredana sono più uniti che mai. “Tra noi c’è sempre stato un rapporto bellissimo che abbiamo preservato per tutelare i nostri figli”: cosi Loredana si racconta senza segreti. “Ha fatto chiarezza sulla nostra situazione. Più limpida di come possa apparire: io, al Bano, i miei figli siamo una grande famiglia. Anche con gli altri figli di Al Bano”, continua in diretta al Live.

Poi in studio, a gran sorpresa, arriva Cristiano Malgioglio. Che la conosce da tantissimi anni. Tra loro c’è un rapporto bellissimo. “Il rosso lo porto da vita”, esordisce Malgioglio pizzicando affettuosamente Loredana. “Fui io a lanciare le Lecciso in tv. Pensavo avessi davanti le nuove Kessler”, puntualizza Malgy. Che ride con uno “scavallamento” di gambe alla Sharon Stone. E poi il fuoriprogramma: Malgioglio scivola da seduto. Gaffe in studio. Tutti scoppiano a ridere. “Cambia questi sedili. Sono con i pantaloni di pelle e sono scivolato”, dice alla d’Urso. E con Notte perfetta si balla. A debita distanza di sicurezza.

