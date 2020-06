Cristina Parodi rivela: "Perché ho detto no a Tv8". Poi, Adriana Volpe

01 giugno 2020 a

Adriana Volpe è sbarcata su Tv8 al posto di Cristina Parodi: la Volpe condurrà un programma quotidiano e mattutino in tandem con Alessio Viola. Prima che fosse scelta, infatti si dava per certo lo sbarco nella trasmissione di Cristina Parodi. La giornalista, ha rilasciato un’intervista in cui spiegava i motivi della rinuncia.

“Confermo che un mesetto circa fa, anche di più, mi è stato proposta la conduzione del nuovo programma di Tv8 che effettivamente rappresenta uno dei pochi progetti importanti che nascono adesso. L’ho valutato con attenzione perché è sicuramente un programma su cui la rete punta molto. Alla fine però ho detto di no, principalmente perché in realtà quel tipo di esperienza televisiva quotidiana di intrattenimento di cronaca – per altro è un programma che dovrebbe essere molto lungo, tipo 4 ore al giorno – è una cosa estremamente faticosa.”

