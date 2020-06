Le Iene-Claudio Lotito, è guerra: "Non abbiamo diffuso video, da chi è arrivato?"

01 giugno 2020 a

a

a

Guerra sempre più accesa tra Claudio Lotito presidente della Lazio per il caso Zarate e il servizio che il programma televisivo delle Iene dovrebbe mandare in onda con le accuse dell'agente dell'ex attaccante laziale che afferma che il suo assistito ai tempi della Lazio fu pagato in nero. "In un comunicato che il Presidente della Lazio Lotito ha diffuso questo pomeriggio per spiegare le ragioni della sua mancata risposta ad un servizio di Filippo Roma (servizio che andrà in onda domani in prima serata su Italia 1 e che racconta il presunto parziale pagamento in nero dell’asso argentino Zarate) si legge che il Presidente avrebbe visionato con i suoi legali il nostro servizio 'che peraltro è stato già dolosamente diffuso sul web' e che non intende conferire con l’inviato del nostro programma per non dare ulteriore risonanza alla nostra inchiesta grazie alla sua partecipazione".

"Pezzo di m***, magari ti tirano una pistolettata". Iene choc, chi ha minacciato l'inviato Filippo Roma

Le Iene infine lanciano una stoccata a Lotito: "Non avendo noi diffuso nulla, da chi è arrivato a Lotito e ai suoi legali il nostro filmato fraudolentemente diffuso e dolosamente scaricato in spregio ed in danno ai nostri diritti?", così si conclude il comunicato del programma dopo l'annuncio di querela da parte di Lotito.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.