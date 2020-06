Uomini e Donne, Pamela Barretta ed Enzo Capo è guerra legale, ma interviene Maria De Filippi: "La rabbia ti fa fare cose che non faresti"

03 giugno 2020 a

Pamela Barretta ed Enzo Capo si sono ritrovati a Uomini e Donne ed hanno proseguito quella che è una vera e propria guerra tra ex. A dover intervenire durante il trono over è Maria De Filippo. “Ho ricevuto – ha chiarito le cose Enzo – una diffida legale da parte di Pamela. Sono una persona che tende a fare la pace, non nel senso di tornare insieme perché sono venuti meno i presupposti di un rapporto, ma nel senso di continuare una guerra. Ci sono stati dei gesti che mi hanno fatto pensare ‘Ma con chi sono stato?’. Oggi sono qui per dire basta. Mettiamo un punto e non facciamoci più la guerra”.

Pamela ha spiegato le sue ragioni per poi ascoltare l'intervento della conduttrice che ha voluto chiarire la situazione: “La rabbia – ha spiegato a Capo soffermandosi sull’atteggiamento della Barretta – ti fa fare delle cose che non faresti. La forza da parte di chi lascia è anche comprendere questo, secondo me. Sono certa che tra sei mesi i comportamenti rabbiosi scemano. Il tempo in questo aiuta tanto perché ti mette difronte a cose diverse. Poi la vita va avanti e tutto assume il valore che ha”.

