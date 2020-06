Amici Speciali, la clamorosa rinunci di Stash: "Ho già avuto tanto", un gesto da applausi

Francesco Fredella 04 giugno 2020 a

Stash rompe il silenzio con un video. Dice "no" al podio. Fa un passo indietro, da vero galantuomo. I The Kolors rinunciano alla finalissima per lasciare spazio agli Amici speciali: i concorrenti dello spinOff del talent più famoso della tv - condotto da Maria De Filippi su Canale 5 - incentrato sulla solidarietà per l’emergenza coronavirus. “Seppur simbolico, quel trofeo è pur sempre un’opportunità”, dice sui social Stash. “Io di opportunità da questo posto ne ho avute già tante. La mia coppa l’ho alzata nel 2015, da due anni sono professore in questa scuola e gran parte dei ragazzi che vedete li ho interrogati, li ho visti crescere artisticamente, ho dato voti, li ho consigliati… Per cui mi sembra giusto rinunciare al mio posto da finalista.

