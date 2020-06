La Vita in Diretta, Lorella Cuccarini fatta fuori: al via "il processo di de-sovranizzazione"

Francesco Fredella 05 giugno 2020 a

Lorella Cuccarini non ci sarà. La notizia, ormai, era nell’aria. Ora è confermata. La vita in diretta, che si appresta all’edizione estiva con Marcello Masi e Andrea Delogu, sarà senza la ballerina che ha affiancato Alberto Matano. E’ Dagospia a rivelarlo. Sembra, infatti, un vero problema di quadratura del cerchio dal punto di vista politico. Cioè in Viale Mazzini ci sarebbe un “processo di de-sovranizzazione”. Il riferimento è legato al patto Lega M5Stelle del Governo Giallo-verde, ormai tramontato con l’uscita di Salvini dalla maggioranza ad agosto scorso. Il Conte bis ha dato vita a nuovi assetti. Movimento Cinque Stelle e Pd. Chi perderà la poltrona da conduttore da settembre in Rai? Sembra, almeno stando ai rumors, che non saranno riconfermati Cuccarini e Poletti (che ha condotto UnoMattina).Ma Alberto Matano, ex conduttore del Tg1, dovrebbe essere di nuovo al timone del programma di Rai1.

La vita in diretta, la voce esplosiva piove da Torino: "Addio Lorella Cuccarini, perché..."

