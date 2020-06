Sabrina Ferilli conquista Amici Speciali: flessioni pazzesche a 55 anni, la regia le inquadra il lato B. Un trionfo

06 giugno 2020 a

Vince Irama, ma la vera trionfatrice di Amici Speciali sembra essere Sabrina Ferilli. Ormai spalla comica consumata di Maria De Filippi, la splendida attrice romana conquista anche il social dei giovani Tik Tok, a 55 anni. Merito di alcuni siparietti strepitosi in studio, su misura per il pubblico adolescenziale dello show. Fasciata in pantaloni e giacca neri aderentissimi e decisamente sensuali, la Ferilli si esibisce addirittura in flessioni pancia a terra, prima di concedersi un tentativo nella challenge Sick, with it, cool drop.

La sfida di abilità è lanciata dalla ballerina Elena D'Amario, che riesce con un colpo di testa a farsi cadere prima gli occhiali sul naso e poi a far saltare sui capelli un cappello tenuto tra i denti. Insomma, quasi un gioco di prestigio. La Ferilli ci prova e non ci riesce, ma i social sono letteralmente impazziti per lei (e i più grandi avranno apprezzato l'abbigliamento scelto per la finale).

