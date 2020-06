La vita in diretta, "non è il momento": le pesantissime parole di Alberto Matano

Roberto Alessi 07 giugno 2020 a

Momento magico per Alberto Matano. Il giornalista del Tg1 prestato alla conduzione di La vita in diretta in tandem con Lorella Cuccarini ha potuto dimostrare di non essere soltanto un ottimo professionista, ma anche un uomo capace di relazionarsi con il pubblico puntando anche sulle sue esperienze personali, il che non guasta. Il successo del programma quotidiano di Rai 1 lascia pensare che Matano sarà riconfermato alla conduzione: l'esame che lo attendeva a settembre, quando ha debuttato, l'ha passato a pieni voti. E non era facile. Né scontato. Alberto ha raccolto un'eredità particolarmente pesante: La vita in diretta è un programma storico della rete ammiraglia Rai. Le ultime stagioni non sono state sempre brillanti in termini di ascolti, ma nel passato più lontano i padroni di casa di questa trasmissione ormai storica sono stati giornalisti di lungo corso come Michele Cucuzza prima e Lamberto Sposini poi. Matano è stato in grado di non farli rimpiangere. Lui non vuole sbilanciarsi sul suo futuro professionale: «Non è il momento delle interviste», si limita a dirmi. La collaborazione con la Cuccarini ha dato buoni frutti, sebbene qualcuno avesse ipotizzato che tra loro non corresse buon sangue. Lui ha smentito, però le solite voci incontrollate, intanto, fanno trapelare che nella prossima stagione Matano potrebbe condurre il programma in solitaria. La Vita per Lorella potrebbe così diventare più che amara.

