Antonella Clerici? "Questi i fatti, parlano da soli": bomba in Rai, le carte svelate

Roberto Alessi 07 giugno 2020 a

a

a

«Lasciamo parlare i fatti», mi dice il mio amico Massimo Murianni esperto di Tv, «Primo fatto: pare ormai certo che La prova del cuoco è stata cancellata. Dopo vent' anni, per scelta del direttore di Rai 1 Stefano Coletta, lo storico programma di cucina dal prossimo autunno non andrà più in onda». La redazione trema, che faranno l'anno prossimo? Con il programma finisce in soffitta anche Elisa Isoardi, la conduttrice che lo aveva preso dalle mani di Antonella Clerici (cosa che aveva rattristato, sia la Clerici sia molti fan), senza però riuscire a eguagliare gli ascolti di Antonella. Secondo fatto: danno per certo che lo spazio lasciato libero dalla Prova del cuoco verrà occupato da Antonella Clerici (professionista molto considerata da Coletta), con un nuovo programma condotto direttamente dalla sua casa in Piemonte, dove vive felicemente con la figlia Maelle e il fidanzato Vittorio Garrone. Una tenuta da sogno in mezzo al bosco. Questi i fatti. Parlano da soli. Non serve aggiungere altro.

"Grazie per la vicinanza". Elisa Isoardi, morale a terra. Tutto vero: Antonella Clerici le farà le scarpe

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.