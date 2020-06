Federica Sciarelli, la giornalista lascia Chi l'ha visto per una prima serata politica il venerdì sempre su Rai3

07 giugno 2020 a

Nel palinsesto di Rai3 della prossima stagione ci saranno grosse novità: una su tutte è che dopo 16 anni Federica Sciarelli lascia Chi l'ha visto?, ma non la terza rete. Il direttore della terza rete, Franco Di Mare, ha deciso di puntare sulla giornalista per un nuovo programma d'approfondimento politico che verrà posizionato della serata del venerdì.

Per quel che riguarda Chi l'ha visto?, in pole position per la conduzione ci sarebbe la giornalista Lidia Galeazzo, già al Tg2, ora stretta collaboratrice della Sciarelli e molto stimata da Franco Di Mare. Candidata alla conduzione anche Eleonora Daniele, ma ci sarebbero in pista anche i nomi di altre giornaliste interne Rai

