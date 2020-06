Live-Non è la D'Urso, lo scoop sul caso Gina Lollobrigida: cosa è finito all'asta, pazzesco

Francesco Fredella 08 giugno 2020 a

Una Ferrari. Altre auto di lusso. Motociclette. Ma anche case in vendita. Poi ci sarebbero i gioielli messi all’asta da Gina Lollobrigida. Che cosa è accaduto in questi anni al patrimonio della Lollo? Dove sarebbero finiti circa 3 milioni di euro della diva? Chi ha venduto le case della diva per incassare questi soldi? Live-Non è la D'Urso, con una vera inchiesta giornalistica, ricostruisce la vicenda che vede da una parte la Lollo e il suo manager Piazzolla, dall’altra il figlio della diva e Rigau (l’uomo che voleva sposare). Grazie ad una denuncia di Milko Skofic e Rigau è iniziata una battaglia giudiziaria contro Piazzolla, assistente della Lollo che ha gestito la sua società Vissi d’arte. Il caso è stato affrontato nella trasmissione di Barbara D'Urso in onda su Canale 5 domenica 7 giugno.

Adesso è accusato di circonvenzione di incapace ed stato chiesto per lui il rinvio a giudizio. Il processo inizierà il 9 luglio. Il pm, intanto, ha bloccato la vendita all’asta, già programmata, dei beni della Lollo (che ha un amministratore di sostegno). Tutto sequestrato. Al Live arriva un vero scoop: le foto degli oggetti messi all’asta 20 giorni fa, sequestrati con un decreto e messi in sicurezza. Chi li abbia messi in vendita ancora non si sa. La Magistratura sta indagando.

