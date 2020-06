La Vita in Diretta, Lorella Cuccarini fuori dalla Rai? Sospetto: chi è il grillino che non la vuole

08 giugno 2020 a

a

a

Il M5s vuole Lorella Cuccarini fuori dalla Rai. La showgirl non piacerebbe al ministro Spadafora. Lo scrive il sito notizienazionali.it, usando il condizionale, ma la questione, ricorda anche Blogo, è nota da tempo e riguarda la possibile esclusione dai palinsesti Rai della Cuccarini dalla prossima stagione di La vita in diretta.

La vita in diretta, la "colpa" di Lorella Cuccarini: voci sulla vergogna-Rai, perché rischia il posto

Il suo agente, Lucio Presta, ha commentato la notizia e un tweet di chi sostiene che sia "assurdo che la politica si occupi di chi può stare in tv e chi no" con un emblematico "A chi lo dice". Tornata su Rai1 la scorsa estate, quando accettò di condurre gli speciali di Linea Verde in prima serata e di guidare la nuova edizione di La vita in diretta accanto a Alberto Matano del Tg1, la Cuccarini sarebbe ad un passo dalla mancata riconferma

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.