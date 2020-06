La Vita in Diretta, il cambio in corsa: ecco chi arriva alla conduzione, ribaltone estivo

Francesco Fredella 09 giugno 2020 a

Sembra che ci siano già state le prime riunioni tra i capi-struttura, gli autori della trasmissione di Rai1 e i nuovi conduttori. La vita in diretta continuerà nell’edizione estiva con Marcello Masi (ex direttore del Tg2) e Andrea Delogu, che abbiamo conosciuto insieme ad Arbore e Frassica in un programma che è andato fortissimo su Rai2 qualche anno fa. Sarà un’estate in diretta per la Rete ammiraglia, che dopo l’emergenza Coronavirus, ha deciso di rimettere le cose a posto tornando alla più classica delle edizioni estive de La vita in diretta. Matano, quindi, va in ferie. Lorella Cuccarini pure.

Anche se si mormora della sua mancata riconferma a partire da settembre. La ballerina, secondo il sito notizienazionali.it, sarebbe poco gradita al ministro dello sport Spadafora. Notizia vera? Un’indiscrezione, per adesso. Che basta a far rumore in viale Mazzini. Il manager della Cuccarini, Lucio Presta, aveva fatto un tweet: “Assurdo che la politica si occupi di chi può stare in tv e chi no”. Una frase densa di mistero. Ora ci sarebbe sullo sfondo la mancata riconferma della Cuccarini. Ma il resto è storia di questi giorni.

