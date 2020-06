Striscia la notizia, Gerry Scotti e Michelle Hunziker sconvolti: "Non c'è limite al peggio", lo scandalo di Sant'Agnello

10 giugno 2020 a

a

a

Dall'oggi a domani, 53 famiglie con fragilità si sono ritrovate senza una casa. Striscia la notizia manda l'inviata Rajae Bezzaz a Sant'Agnello, comune in provincia di Napoli, per occuparsi di un caso che ha dell'inverosimile: l'avveneristico progetto di housing sociale lanciato dall'amministrazione locale è stato bloccato a meno di una settimana dall'inaugurazione a causa di un semplice cavillo amministrativo. "Io credo molto nella magistratura - spiega a Striscia il sindaco di Sant'Agnello, Piergiorgio Sagristani - e sono convinto ch e si risolverà tutto".

Guarda il servizio integrale di Striscia la Notizia

Una storia tipicamente italiana che lascia esterrefatti anche Gerry Scotti e Michelle Hunziker, al ritorno in studio dopo aver ascoltato le testimonianze dei diretti interessati. "Non c'è limite al peggio - chiosa la Hunziker -, sono cominciati anche i saccheggi notturni in questa struttura".

Prego? Questa scollatura alle 20.30, una Michelle Hunziker da svenire: il look (molto) audace, fuori tutto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.