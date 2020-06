Striscia la Notizia, scollatura mostruosa di Michelle Hunziker: fuori tutto, look da svenire alle 20.30

07 giugno 2020 a

Fermi tutti, perché forse non avete visto l'ultimo irresistibile look sfoggiato da Michelle Hunziker, davvero provocante. Il contesto è quello di Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5 che la meravigliosa showgirl svizzera in questi giorni sta conducendo in tandem con Gerry Scotti. Per la precisione, la puntata è quella andata in onda sabato 6 giugno, dove la Hunziker è comparsa sul piccolo schermo così come potete vedere nella immagine qui sotto. Biondissima e bellissima, ha sfoggiato un maglione arancione dalla scollatura davvero profonda, anzi profondissima. E insomma, ammettiamolo, l'occhio di molti maschietti è caduto sulle forme di Michelle, che in più frangenti hanno catturato l'attenzione. Già, un fisico statuario. E lei è semplicemente irresistibile...

