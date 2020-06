Temptation Island? No, clamorosa voce su Kiko Nalli: "Il più è fatto", futuro svelato

11 giugno 2020 a

“Il mio programma? Si registra a luglio”: parola di Kiko Nalli. Che è pronto a tornare in tv. Niente reality: qualcuno ipotizzata un suo approdo a Temptation island con Ambra Lombardo. Invece no. Adesso condurrà un programma tutto suo: dalle prime indiscrezioni sappiamo che avrà a che fare con i look. Un’idea innovativa. Non si sa, però, dove andrà in onda. Anzi, si tratta probabilmente di una notizia blindata.

“Ci sono 4 tv interessate. Vedremo cosa sceglieremo”, racconta Kiko al telefono. “Ci stiamo mettendo d’accordo sugli ultimi sviluppi, contratti, sponsorizzazioni e cose così, però il più è fatto. Ti dirò in anteprima appena parte la registrazione della prima puntata che andrà in onda a credo a settembre-ottobre”, continua. Il titolo già c’è: Kiko pensaci tu. “Iniziamo con 8-10 puntate, perché la rete richiede queste. E adesso dunque affrontiamo queste puntate e da luglio iniziamo a registrare”, conclude l’hairstylist.

