Unomattina in Famiglia, Tiberio Timperi e la Setta? Indiscreto: la Rai ha deciso

Indiscreto dalla Rai, rilanciato da TvBlog. Squadra che vince non si cambia. E insomma pare ormai certo che la prossima edizione di Unomattina in famiglia in onda su Rai 1 resterà in mano a Tiberio Timperi e Monica Setta. Per avere la conerma definitiva si dovrà attendere la presentazione dei palinsesti di Viale Mazzini, in programma per il primo luglio. I due hanno ottenuto quest'anno solidi risultati in termini di share, ma non solo: la Rai è molto contenta dell'identità che hanno dato al programma. E ancora, il rapporto tra Setta e Timperi sarebbe ottimo, complice e sereno. Insomma, non c'è alcun motivo per mettere mano a Unomattina in Famiglia.

