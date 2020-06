Massimo Giletti, Non è l'Arena preoccupa Alfonso Bonafede: ospite in studio il pm Nino Di Matteo

13 giugno 2020 a

Massimo Giletti preoccupa Alfonso Bonafede. Ospite della puntata di Non è l'Arena in onda domani, domenica 14 giugno, il pm Nino Di Matteo. La toga mise in imbarazzo il ministro della Giustizia proprio su La7, da Giletti. Qui Di Matteo accusò il Guardasigilli grillino di aver rivisto la sua candidatura alla presidenza del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria perché scomoda ai boss mafiosi. L'intervista - come rilancia Dagospia - avrà come tema principala la riflessione sulle attuali ferite e sui mali endemici della giustizia. Giustizia messa a nudo dal caso Palamara, ex presidente dell'Anm, accusato di corruzione dalla Procura di Perugia.

Non solo perché Bonafede deve fare i conti anche con un altro fatto: la scarcerazione dei boss mafiosi avvenuta per far fronte al coronavirus, Una scelta che ha immediatamente provocato le peggiori accuse da opposizione e maggioranza senza distinzione. Una cosa però è certa: ancora una volta Giletti riesce a fare il colpaccio.

