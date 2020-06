Domenica In, Mara Venier fuori dai denti con Stefano De Martino: "Sei proprio uno str**zo e ora licenziatemi"

14 giugno 2020 a

A Domenica In Stefano De Martino. Il ballerino al centro del gossip, dopo la presunta fine del matrimonio con Belen Rodriguez, torna da Mara Venier su Rai 1 come conduttore. De Martino infatti approfitta dell'occasione per lanciare la nuova edizione di Made In Sud, in onda su Rai2 da martedì 16 giugno, alle 21.20. Ma il ballerino con la Venier vanta un rapporto talmente amichevole da andare oltre e così il giovane si cimenta con una sorta di parodia. De Martino, in collegamento da Napoli, si mostra con un finto gesso alla gamba, alludendo proprio alla frattura di cui la Venier è rimasta vittima. "Che str***o che sei. Ormai l'ho detta, licenziatemi", dice per poi proseguire: "Questa è l'ironia che mi piace, l'ironia intelligente, non becera. Adoro questo tipo di ironia". L'allusione è alla polemica nata con Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti, rei di aver scherzato sullo stesso argomento durante Unomattina in Famiglia.

