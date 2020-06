Striscia la Notizia, scenata alla Camera di Vittorio Sgarbi contro la mascherina? Clamoroso: cosa non avete visto

16 giugno 2020 a

a

a

Ve lo ricordate lo show di Vittorio Sgarbi alla Camera, il suo monologo infuocato contro l'uso della mascherina, la ribellione del critico d'arte al dispositivo di protezione per il contagio da coronavirus che ha scatenato il caos in Parlamento? Bene, quell'esibizione pirotecnica è planata dritta dritta a Striscia la Notizia, nella puntata in onda su Canale 5 lunedì 15 giugno. Già, l'intervento di Vittorio Sgarbi è diventato una irriverente e irresistibile canzone, mixata ovviamente da Highlander Dj. Uno dei grandi classici del tg satirico di Canale 5. E il critico d'arte, nella reinterpretazione di Striscia, ne ha letteralmente per tutti...

Striscia, Sgarbi contro la mascherina: il remix alla Camera

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.