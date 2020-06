Rai, l'ora di Nunzia De Girolamo: indiscreto da Viale Mazzini, su cosa mette le mani l'ex parlamentare

17 giugno 2020 a

Un programma in seconda serata da condurre su Rai Uno per Nunzia De Girolamo. Ma non un talk: un vero e proprio salotto con soli uomini dove non si parlerà di politica. Una sorta di Harem, il programma che andava in onda anni fa condotto da Catherine Spaak e con ospiti femminili, ma stavolta ad essere interrogati dall'ex parlamentare di Forza Italia saranno gli uomini.

A condurlo, chiarisce l’Adnkronos, dovrebbe essere Nunzia De Girolamo, scelta dal direttore di Rai Uno, Stefano Coletta. Da tre anni la De Girolamo, moglie del ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia (pd), è opinionista del programma di Massimo Giletti Non è l’Arena su La7: è stata anche concorrente di Ballando con le stelle, ora però dovrebbe condurre un programma tuo suo.

