Striscia la notizia, la truffa dei chilometri sulle auto usate. Erica senza K e la troupe pestati: "Put*** di m*** e schiaffi in faccia

18 giugno 2020 a

Ancora violenza contro una troupe di Striscia la notizia. L'inviata Erica senza K fa visita a un concessionario di auto usate di San Marco Argentano (Cosenza), segnalato dall'associazione Non mi prendere per il chilometro in quanto il chilometraggio dichiarato non corrisponderebbe con quello registrato sul database della Motorizzazione. Insomma, sospetto di manomissione del contachilometri molto forte. Quando Erica senza K torna sul posto, si scatena l'inferno. Prima il padre, poi il titolare prima minacciano e poi assaltano inviata e i due cameraman.

Erica senza K pestata all'autorimessa: guarda il video integrale di Striscia la notizia

Le immagini sono sconvolgenti: "Puttana di m***, ti vengo a prendere a casa", "Ti faccio la telecamera a pezzi". Poi spintoni, cameraman sbattuti a terra, schiaffi in faccia all'inviata. Erica senza K cerca di placare la furia dei rivenditori: "Stiamo andando via!", "Vi prego, è solo un ragazzo!", "Lasciateci andare via". Un pestaggio di gruppo in piena regola, tra le urla terrorizzate e la richiesta di chiamare la polizia dalla troupe di Striscia. Finisce con 10 giorni di prognosi per l'inviata e 6 per uno dei cameraman.

