La vita in diretta, Lorella Cuccarini fatta fuori: "Ragioni di orgoglio", voci sull'umiliazione che le ha riservato la Rai

Ormai è ufficiale: Lorella Cuccarini fatta fuori da La vita in diretta, il programma del pomeriggio di Rai 1, dove resterà solo Alberto Matano. La decisione è di Stefano Coletta, direttore della rete ammiraglia di Viale Mazzini. Rumors e indiscrezioni riferiscono di una scelta "punitiva" nei confronti della Cuccarini, poiché conduttrice "sovranista". E ora che al governo ci sono i giallorossi, per i sovranisti non ci sarebbe spazio. Insomma una vittima designata, un po' come Elisa Isoardi che perde La prova del cuoco ma trova un'altra collocazione la domenica pomeriggio. Per la Cuccarini, ad ora, invece non c'è niente. Per lei sarà tutto più complicato, anche per ragioni di orgoglio: Lorella ne ha tanto e dopo il trattamento che le hanno riservato difficilmente riuscirà a sedersi al tavolo con la dirigenza Rai. Insomma, il finale di questa vicenda è ancora tutto da scrivere.

