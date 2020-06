Sonia Bruganelli e Claudia Ruggeri, insulti in diretta per Lady Bonolis: "Solo una gran botta di c***". Lei reagisce

19 giugno 2020 a

Altra razione di odio contro Sonia Bruganelli su Instagram. Stavolta la "colpa" della moglie di Paolo Bonolis è quella di aver organizzato una diretta video sul profilo Instagram della Sdl 205, la società di casting e produzioni tv di cui la Bruganelli è proprietaria. Insieme a lei c'è Claudia Ruggeri, la Miss Claudia di Avanti un altro, per parlare di un nuovo programma web in rampa di lancio. "Sarà un piccolo programma, che metteremo sulla @Sdl.tv martedì prossimo. Miss Claudia non cucina più, si prende una settimana di riposo. A mezzogiorno, anziché ai fornelli, la vedrete insieme a me ad aprire le scatole".



E proprio parlando del momento "Unboxing", l'apertura dei pacchi, Lady Bonolis si rivolge direttamente a chi la insulta: "I miei followers e haters, soprattutto, vedranno che cose carine mi hanno portato nel tempo. Alcune sono in vendita, altre no. Altre ancora me le sono pagate io. Alcune le consiglieremo, altre le proveremo". Una sorta di consigli per gli acquisti, per tutte le tasche. "I non ricchi devono guardare! - esorta la Bruganelli con ironia -. Molti di voi pensano che certi negozi abbiano solo cose che costano tantissimo, in realtà non è così, o almeno non è più così. Ci sono articoli che non costano tantissimo". Di fronte al "lusso accessibile", però, c'è chi rinfaccia alla produttrice di aver avuto solo una "gran botta di c**o ad aver sposato Bonolis", ignorando in realtà il passato e il lavoro della Bruganelli. Che replica a modo suo: "Leggo un po’ d’invidia".

