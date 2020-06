L'Eredità, stretta su produzioni esterne? Panico in Rai e per Flavio Insinna: le conseguenze

20 giugno 2020 a

La stretta sulle produzioni esterne in Rai crea grossi grattacapi. Non solo a Fabio Fazio e Che tempo che fa, ma anche a Flavio Insinna e a L'Eredità, il quiz super-campione di share, si pensi che l'ascolto medio quest'anno si è assestato a un iperuranico 23,83 per cento. Come ricorda Il Messaggero, da Banijay Italia fanno notare che proprio grazie alle produzioni esterne la Rai, nel corso degli anni, è riuscita ad accaparrarsi formati di grande successo, come L'Eredità appunto. Il quiz di Insinna, insieme ai Soliti Ignoti, è considerato la "cassaforte dell'azienda". E insomma, la stretta sulle produzioni esterne potrebbe precludere alla Rai di mettre le mani sull'Eredità del futuro. Circostanza su cui, ai piani alti di Viale Mazzini, dovrebbero riflettere bene.

