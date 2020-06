Domenica In, Milly Carlucci in studio così: prego? Occhio a come si è vestita

21 giugno 2020 a

Si accendono i riflettori, inizia la puntata di Domenica In, la penultima della stagione su Rai 1. Alla conduzione, ovviamente, Mara Venier, che per prima cosa dedica la puntata ad Alex Zanardi, il quale lotta tra la vita e la morte dopo il drammatico incidente di venerdì. Poi è il turno del primo ospite, che in questo caso è Milly Carlucci, la conduttrice di Ballando con le Stelle, la quale si racconta e spiega di essere "una persona timida", anche se sentendola parlare questa sensazione non la si ha. Ma tant'è, a colpire è stato il look con cui la Carlucci si è presentata a Domenica In, quello che potete vedere qui sotto nella foto. Look peculiare, tanto che su Twitter impazzava il commento: "Ma che ci fa travestita da Pocahontas?".

