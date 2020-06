Domenica In, "questa volta De Martino lo fa": la voce che fa tremare Belen Rodriguez

21 giugno 2020 a

"Questa volta lo farà". L'indiscrezione si rincorre a pochi minuti dalla messa in onda di Domenica In, il programma di Mara Venier su Rai 1 arrivato alla penultima puntata della stagione. L'indiscrezione riguarda Stefano De Martino, che sarà ospite in collegamento da Napoli con l'intero cast di Made in Sud, il programma di cui è protagonista su Rai 2. E che cosa farà, di grazia? Parlerà di Belen Rodriguez. Niente di confermato, nulla di ufficiale, ma il tam-tam è iniziato: dopo che la scorsa settimana, in cui era altrettanto ospite, della crisi e rottura con la showgirl argentina non se ne è parlato, si potrebbe cambiare direzione. Insomma, forse - si sussurra - la Venier riuscirà a strappare a De Martino una battuta su Belen. Staremo a vedere.

