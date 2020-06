Striscia la Notizia, siluro contro Mara Venier: "È quello che ti meriti", conciata così

21 giugno 2020 a

Siluro di Striscia la Notizia contro Mara Venier, finita nel mirino del tg satirico nella puntata in onda sabato 20 giugno. La mitica Zia Mara, infatti si guadagna il ben poco ambito primo posto nella classifica di "Moda Caustica", ossia le peggiori scelte sul piccolo schermo viste negli ultimi giorni. Tutta colpa di una peculiare camicetta verde indossata nella puntata di Domenica In trasmessa su Rai 1 lo scorso 14 giugno. Camicetta molto scollata e in effetti... piuttosto peculiare. Rilanciando il servizio, la redazione di Striscia la Notizia spiega: "La camicetta verde di Mara Venier a Domenica In si merita la vetta di Moda caustica". Tranchant.

Striscia, siluro contro Mara Venier: il servizio

