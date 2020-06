Striscia la Notizia, orrore contro Alice: revenge porn, le foto terrificanti di questa ragazzina

23 giugno 2020 a

Un caso sconvolgente, inquietante, ributtante. Un caso di cui si è occupata Striscia la Notizia nella puntata in onda su Canale 5 lunedì 22 giugno. Si tratta della storia di Alice, un caso di revenge porn, che ci ha raccontato l'inviato del tg satirico Max Laudadio. In rete, infatti, sono comparse delle foto di una ragazza simile a lei, nuda, che però venivano collegate al suo nome, ad Alice. Revenge porn, appunto. Laudadio, partendo dalla brutta storia in cui è rimasta invischiata Alice, spiega poi ai telespettatori come comportarsi se ci si ritrova coinvolti in questo genere di situazioni, e lo fa con l'aiuto di un'esperta.

Striscia, revenge porn contro Alice: il servizio

