Ballando con le Stelle, trionfo di Milly Carlucci in Rai: doppia puntata e... arriva proprio lui?

Doppietta per Ballando con le stelle. Dalle prime indiscrezioni, il programma di Milly Carlucci (ormai una colonna portante del palinsesto di Rai 1) potrebbe tornare con un doppio appuntamento. Infatti, l’edizione 2020 - che sarebbe dovuta finire a maggio - è saltata a causa dell’emergenza coronavirus. Ora sembrerebbe quasi pronta una seconda edizione, dopo quella che andrà in onda da settembre e che era già in programma. La conduttrice ha il cast già pronto e domenica scorsa ha spoilerato qualcosa a Domenica In. Tornerà anche il Cantante mascherato, un programma che è piaciuto tantissimo in questa sua prima edizione.

Ma torniamo all’edizione di settembre di Ballando con le stelle. Ipotesi partenza: 12 settembre. Sabato sera. Sfida a due con Maria De Filippi, in onda con Tu sì que vales. Il cast dovrebbe essere così composto: Barbara Bouchet, Rosalinda Celentano, Vittoria Schisano, Gilles Rocca, Costantino della Gherardesca, Elisa Isoardi, Daniele Scardina, Antonio Mara Catalani, Tullio Solenghi, Lina Sastri, Paolo Conticini, Ninetto Davoli. Non ci sarà Santana Togni tra le ballerine. Si dice che potrebbe arrivare Giancarlo Magalli a I fatti vostri.

