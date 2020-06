La Vita in Diretta, inviate e autrici contro Lorella Cuccarini: "Matano maschilista? Non ci crediamo"

26 giugno 2020 a

“Abbiamo provato smarrimento e incredulità per le tue parole”. Le inviate e le autrici de La Vita in Diretta replicano a Lorella Cuccarini, che a poche ore dalla messa in onda dell’ultima puntata che la vede al timone ha inviato una mail di fuoco contro Alberto Matano. L’attacco nei suoi confronti è stato molto duro: la conduttrice ha parlato di ego smisurato e di impensabile maschilismo. “Abbiamo lavorato per tutta la stagione invernale in questo programma - si legge nella lettera invitata dalla redazione alla Cuccarini e pubblicata integralmente da Dagospia - e siamo sorprese e amareggiate, e stentiamo ancora a credere, alle accuse di maschilismo rivolte ad Alberto. La nostra esperienza di lavoro con lui è stata caratterizzata da rispetto e riconoscimento professionale. Da grande giornalista, Alberto ha saputo valorizzare ognuno di noi nel proprio ruolo, con passione, generosità e intelligenza, avendo sempre come obiettivo la qualità del programma”.

