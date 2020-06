Michelle Hunziker, la foto sul bancone di Striscia insieme alle veline: tutti gli occhi su di lei, splendida

29 giugno 2020 a

Da Striscia la notizia "regalino" di fine stagione televisiva ai suoi affezionati telespettatori. Su Twitter, sabato sera pochi minuti prima dell'ultima puntata dell'anno, lo staff di Antonio Ricci ha pensato di donare in anteprima ai followers una foto del backstage del tg satirico di Canale 5. Da una parte le veline, Shaila Gatta e Mikaela Naeze Silva, splendide come sempre nel loro (striminzito) completino da ballo.

Striscia la Notizia, Michelle Hunziker seduta al bancone? Occhio al dettaglio: là sotto...

Dall'altra parte del bancone, seduta in maniera più professionale che sensuale, per la verità, c'è Michelle Hunziker. La 43enne conduttrice svizzera riesce nell'impresa di catturare lo sguardo seduta stante, pur non mostrando un centimetro di pelle in più del dovuto. Capolavori di seduzione.

